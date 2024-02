Niebezpieczne zachowania na przejeździe kolejowym. Wjechali na tory na czerwonym świetle MaG

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w miejscowości Wiecanowo. Kierujący Hondą CRV i ciężarowym DAF-em wjechali na przejazd kolejowy przy włączonej sygnalizacji świetlnej i opadających rogatkach.

Niestosowanie się przez kierowców do sygnalizacji świetlnej przed przejazdem kolejowym może doprowadzić do tragedii. Niestety nadal dochodzi do takich sytuacji, kiedy kierujący wjeżdżają za sygnalizator podczas nadawania czerwonego sygnału, narażając tym samym siebie i innych na niebezpieczeństwo.