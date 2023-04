Niedaleko Nakła pijany autem wjechał do rowu i dachował. Nie miał uprawnień do kierowania [zdjęcia]

Zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia drogowego w Gorzeniu dyżurny policji w Nakle nad Notecią otrzymał w sobotę (22.04.2023) około godziny 19:30.

- Na miejsce zostali skierowani policjanci z referatu ruchu drogowego. Wyjaśniając okoliczności zajścia funkcjonariusze ustalili, że kierowca citroena na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu, a następnie dachował. Wygląd i zachowanie mężczyzny ewidentnie wskazywały, że jest on pijany. Potwierdził to alkomat, który wykazał w organizmie 29-latka ponad 2,5 promila. Sprawdzenie personaliów kierowcy w policyjnych systemach dowiodło też, że w ogóle nie posiadał on wymaganych do jazdy uprawnień - informuje kom. Justyna Andrzejewska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią.

Wkrótce mieszkaniec Bydgoszczy usłyszy zarzut dotyczący prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do dwóch lat więzienia. Mężczyzna poniesie także konsekwencje jazdy bez uprawnień i spowodowanie kolizji drogowej. Zachowanie 29-latka oceni sąd.