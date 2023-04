Nad Kujawy i Pomorze nadciąga duże ochłodzenie. Co z majowym weekendem?

W poniedziałek powietrze ma się ogrzać jeszcze do 19 stopni, ale pod wieczór wiatr zacznie się zmieniać z południowego na zachodni i znów lokalnie, przelotnie popada.

Polarny powiew

We wtorek rano obudzimy się już w zupełnie innej rzeczywistości – będzie zdecydowanie chłodniej, słupek rtęci w termometrach nie podniesie się ponad 12 kreskę, po południu i wieczorem popada.

Jeszcze gorzej ma być w środę i czwartek, gdy wszystko na co będzie stać matkę naturę to 9 stopni Celsjusza. Będą przelotne deszcze i chwilami spadnie krupa śnieżna. W nocy ze środy na czwartek i z czwartku na piątek może pojawić się przymrozek.

Im bliżej maja, tym cieplej

W piątek zacznie się odwrót chłodu, nie będzie też już padało. Tego dnia ociepli się do 12-13 stopni. Z każdym kolejnym dniem będzie bardziej wiosennie. W sobotę 29 kwietnia i niedzielę 30, a to już początek długiego majowego weekendu temperatura na Kujawach i Pomorzu wzrośnie do 14-15 stopni. W poniedziałek 1 maja możemy liczyć na 16.

Ale długi weekend potrwa do środy 3 maja (jeśli weźmiemy urlop na wtorek).

- Jest jeszcze za wcześnie, aby z całą pewnością określić jaka wtedy będzie pogoda. Na pewno nie będzie tak ciepło jak w ostatni weekend – dodaje na koniec Rafał Maszewski.