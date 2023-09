Niedobór żelaza - pierwsze objawy. Tak można rozpoznać niedobór żelaza w organizmie

Takie są objawy niedoboru żelaza w organizmie

Niedobór żelaza to najczęstszy niedobór składników odżywczych na świecie - wskazują eksperci. Może to wynikać z faktu, że najczęściej w codziennej diecie skupiamy się na innych elementach, takich jak witamina C, witamina D czy błonnik. Nawet mimo bogatej i zróżnicowanej diety, można łatwo narazić się na niedobory żelaza. Przy niedoborach, człowiek szybko odczuwa negatywne efekty i zmiany w samopoczuciu.

Niedobór żelaza - jak szcują eksperci - wynosi około 2 proc. u mężczyzn i ok. 9-12 proc. u kobiet i grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Żelazo jest ważnym składnikiem odżywczym czerwonych krwinek. Jeśli dieta nie dostarcza wystarczającej ilości żelaza, organizm może doświadczyć niekorzystnych skutków ubocznych. Dieta zawierająca niedostateczną ilość żelaza czy też zaburzenia wchłaniania tego mikroelementu mogą powodować spadek poziomu hemoglobiny we krwi, prowadząc do rozwoju anemii. Do zmniejszenia zawartości żelaza w organizmie dochodzi także w wyniku obfitych krwawień (np. podczas zabiegu operacyjnego, miesiączki). Nieleczony niedobór żelaza może również powodować długotrwałe problemy zdrowotne.