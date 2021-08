Niedziela handlowa, 29 sierpnia 2021, za nami. "Na parkingu 15 minut szukałeś miejsca. Potem 20 minut stałeś w kolejce do kasy"

29 sierpnia 2021, czyli miniona niedziela handlowa. Ostatnia taka była na rozpoczęcie wakacji. Teraz mieliśmy podobną okazję do zakupów na ich zakończenie. W Bydgoszczy, na trasie między centrum a Fordonem, znajduje się kilka gigantów handlowych. To dopiero co otwarta Agata Meble, jest też Auchan, Leroy Merlin i Decathlon. W samo niedzielne południe tłumy, jak mało kiedy. Pewnie też za sprawą tych, co przyjechali kupować wyprawki szkolne, ale przede wszystkim z powodu tych, którzy pojawili się w nowym salonie meblowym.

Zakupy w niedzielę i w tłoku

Na parkingu pomiędzy Agatą Meble a Auchan taki tłok, że niektórzy kierowcy 15 minut szukają wolnego miejsca. Jak już są w sklepie, to muszą odczekać swoje, chociażby 20 minut. Nie tylko w Agata Meble i Auchan. Przykładowo - w sąsiadującym z nimi Leroy Merlin do samego stanowiska przyjmowania zwrotów i obsługi reklamacji stoi się kilkanaście minut.