Niektóre silosy z dopłatą nie staną na czas, więc izby rolnicze interweniują. Także w sprawie ekoschematów

Państwo Pietrzakowie przechowują zboże w takich silosach od około trzech lat. To pozwala rolnikom na sprzedaż ziarna w najdogodniejszym dla nich okresie.

Ostatni nabór wniosków o dopłaty do silosów zbożowych wzbudził tak duże zainteresowanie rolników, że realizacja inwestycji w wyznaczonym terminie w wielu przypadkach nie będzie możliwa. Dlatego interweniowały izby rolnicze, które zabiegają m.in. o wydłużenie terminu.

- Zainteresowanie dopłatami do silosów jest tak duże, że nie ma szans, by firmy nadążyły z realizacją zamówień w wyznaczonym terminie - mówi Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Kujawsko-pomorscy rolnicy złożyli 1346 wniosków

Chodzi o pomoc w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z Działania 3. Obszar: Wsparcie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Nabór wniosków o to wsparcie w minionym roku prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu wpłynęło 1346 wniosków w tej sprawie. - Nasza izba wystąpiła do Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań, by termin na realizację inwestycji z dopłatami został wydłużony - dodał prezes Kierzek. - To bardzo dobry pomysł, bo póki co jest za mało czasu, by producenci nadążyli z realizacją zamówień - twierdzi Wacław Górny, właściciel żnińskiej firmy Inter-Vax, sprzedającej także silosy.

- My silosy już mamy, ale wiem, że zainteresowanie dopłatami do takich inwestycji było bardzo duże i zmiana terminu jest potrzebna - mówi Mirosław Pietrzak, który z żoną Agnieszką prowadzi rodzinne gospodarstwo w Parlinie (gm. Pruszcz, pow. świecki). Bo dzięki silosom i magazynom płaskim gospodarze mają większe możliwości sprzedaży ziarna w dogodnym dla nich terminie. To szczególnie istotne w czasach, gdy rynek zbóż jest rozchwiany.

Realizacja? W październiku a może nawet w listopadzie

Rolnicy wciąż chcą zlecać realizację tego przedsięwzięcia (prawdopodobnie licząc na wydłużenie terminu), ale słyszą od producentów i sprzedawców, że montaż silosów będzie możliwy dopiero w październiku, a może nawet w listopadzie. Zatem spóźnią się o kilka miesięcy.

- Doszło do tego, że zastanawiamy się, co będziemy robić na najbliższych targach poznańskich - mówi przedstawiciel jednego z producentów silosów. - Po raz pierwszy nie mamy nic do zaoferowania rolnikom.

- Pismo w sprawie wydłużenia terminu wysłaliśmy do ministerstwa rolnictwa - powiedział nam Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wnioskowali także o to, by rolników nie karać

Prezes Szmulewicz podkreślił, że miniony rok był dla rolników szczególnie trudny. Wiąże się to także z tym, że gospodarze po raz pierwszy składali wnioski o pomoc na nowych zasadach. Zarząd KRIR jeszcze na początku grudnia poparł wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej, która wnioskowała o wprowadzenie przepisów umożliwiających ARiMR odstąpienie od nakładania na rolników sankcji oraz o nie wystawianie decyzji odmowy wypłat do zadeklarowanych ekoschematów. W tym ostatnim przypadku chodzi o niespełnienie wymogów oraz o przywrócenie terminów na składanie oświadczeń dotyczących ekoschematów związanych z płatnościami obszarowymi w kampanii 2023 roku.

Pismo w tej sprawie zostało skierowane jeszcze do Anny Gembickiej, ówczesnej minister rolnictwa, ale odpowiedział na nie (8 stycznia) minister Czesław Siekierski.

Minister zauważył m.in.,że przepisy unijne nie przewidują możliwości odstąpienia od nakładania kar, w tym np. z uwagi na pierwszy rok wdrażania danej interwencji (np. ekoschematów). Dodał jednak, że rolnicy mogą liczyć na kolejne ułatwienia w ekoschematach. Dotyczą one m.in. składania oświadczeń. Do tego tematu wrócimy niebawem.

