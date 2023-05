Nielegalna fabryka pod Bydgoszczą. Policja przejęła ponad 4 tony "lewego" tytoniu. Zobaczcie zdjęcia

- By potwierdzić powyższe ustalenia pojechali pod wskazany adres. W hali magazynowej, do której "zapukali" policjanci, znajdowali się trzej mężczyźni ubrani w stroje robocze, rękawiczki i maski ochronne, a na podłodze, w workach jutowych i urządzeniach znajdował się tytoń, a maszyny służące do jego przetwarzania były uruchomione. Dwaj 34-latkowie oraz 28-latek zostali zatrzymani. W trakcie przeszukania hali funkcjonariusze zabezpieczyli 64 worki krajanki tytoniu oraz 58 tego samego rodzaju opakowań z liśćmi tytoniu. Łączna waga zabezpieczonego w tym miejscu "lewego" towaru to ponad 1,6 tony. To był dopiero początek - relacjonuje kom. Lidia Kowalska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.