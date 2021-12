Nielegalne zrzuty ścieków do wody. - Nie zalegalizujesz rury, zlikwidujemy ją na twój koszt - "Wody Polskie" zapowiadają stanowcze kroki

- Mamy informacje o nielegalnych rurach. Wy wiecie, że je macie, więc czas je zalegalizować. Inaczej będziemy działać stanowczo i nie zawahamy się zatkać rurę czy ją zlikwidować na koszt właściciela – zagroził Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Dodał, że w ostatnim czasie pięciokrotnie zwiększyła się liczba legalizowanych urządzeń. To dużo, ale chcemy zaapelować do podmiotów gospodarczych, aby przystąpiły do legalizacji.