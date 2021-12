Obce gatunki atakują w Kujawsko-Pomorskiem. Trzeba powstrzymać ich inwazję, bo są groźne dla środowiska

Ustawa o gatunkach obcych będzie uzupełnieniem przepisów zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2014 roku. Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. IGO oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych.

- Problem jest ogromny – uzmysławia nam Rafał Maciaszek, któremu udało się znacząco ograniczyć poprzez działalność edukacyjną import z Azji niezwykle ekspansywnego małża z rodzaju Corbicula. - Te żółte, oliwkowe lub brązowo ubarwione mięczaki, występują już nie tylko na niemalże całej długości Odry, ale też w Wiśle na odcinku od Krakowa do Warszawy, a także w okolicy Torunia. To, co udało się zrobić panu Rafałowi, to jedno z największych takich osiągnięć w Europie, które może powstrzymać inwazję gatunków obcych naszemu środowisku.