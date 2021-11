Nietrzeźwy kierowca przyjechał na Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim, bez uprawnień, autem bez przeglądu

Na Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim stawił się na wezwanie 35-letni mieszkaniec gminy.

- Mężczyzna przyjechał swoim samochodem, który zaparkował przed budynkiem posterunku. W trakcie rozmowy, policjant zorientował się, że wezwany jest pod działaniem alkoholu. W toku dalszych czynności okazało się, że 35-latek miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie, nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a samochód którym przyjechał nie był dopuszczony do ruchu z powodu braku aktualnego przeglądu technicznego – informuje asp. szt. Małgorzata Lipińska.

Mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie. Następnie usłyszał zarzuty kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Odpowie też za wykroczenia kierowania bez wymaganych uprawnień oraz kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu.