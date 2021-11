Nietrzeźwy kierowca uderzył w drzewo. Próbował pieszo uciekać przed policją

Do zdarzenia doszło we wtorek (09.11.2021). Około południa dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żninie otrzymał wiadomość, że w Miniszewie (gmina Janowiec Wielkopolski) doszło do wypadku, a także, że jego kierowca może być nietrzeźwy.

Na miejsce udali się policjanci z komisariatu w Janowcu Wielkopolskim. Zobaczyli samochód, który przodem uderzył w drzewo. Jego kierowca, 46-letni mieszkaniec gminy Janowiec Wielkopolski, kiedy tyko zauważył mundurowych, próbował uciekać w rosnącą na polu przy drodze kukurydzę. Policjanci zatrzymali go szybko.

Nie obyło się bez sprawdzenia kierowcy alkomatem.

- Sprawdzenie alkomatem potwierdziło, że był pijany. Miał w organizmie blisko trzy promile alkoholu. W dodatku nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami - informuje podkom. Wioleta Burzych, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.