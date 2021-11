Nietypowa akcja strażaków z Sępólna. Ratowali krowę, która wpadła do szamba

Do zdarzenia doszło w czwartek, 25 listopada, ok. godz. 9. W budynku inwentarskim we Frydrychowie krowa wpadła do zbiornika z gnojowicą.

- Krowa musiała zerwać się z łańcucha i chodzić po oborze. Tam zapadła się posadzka, pod którą było prawie pełne szambo, głębokie na 1,20 metra. Krowa do niego wpadła. By ją wyciągnąć, musieliśmy najpierw odpompować część gnojowicy na zewnątrz przy użyciu pompy szlamowej. Następnie została ewakuowana za pomocą zawieś pasowych – relacjonuje st. Kpt. Robert Liss, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

Zwierzęciu nic się nie stało. Do akcji zadysponowano trzy zastępy z JRG Sępólno i jeden z OSP Sypniewo.