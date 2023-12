Niezwykła sportowa przygoda dla kilkuset polskich uczniów. Zakończyły się Olimpijskie Campy Fair Play

– Każdy z naszych wielkich olimpijczyków wniósł bardzo wiele wiedzy dla uczestników campów. Bardzo dziękuję im za zaangażowanie w Olimpijskie Campy Fair Play i bardzo się cieszę, iż mogli spotkać się z naszymi uczestnikami. Program, wspaniałe spotkania i same miejsca obozów, bo przecież uczniowie mogli na własnej skórze poczuć, jak wyglądają przygotowania największych gwiazd polskiego sportu do najważniejszych startów, w tym igrzysk olimpijskich. Nasi młodzi adepci olimpizmu są nadzieją na dobre jutro – mówi Katarzyna Deberny, dyrektor Działu Kultury i Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W programie wszystkich campów – dwóch w Szczyrku i jednego w Cetniewie – były treningi, w trakcie których uczestnicy mogli poznać różne dyscypliny sportu, m.in. wioślarstwo, pływanie, koszykówkę, biathlon, lekkoatletykę, szermierkę czy łyżwiarstwo szybkie. Oprócz tego odbywały się zajęcia z zakresu wartości olimpijskich, gry integracyjne i sprawnościowe, zajęcie plastyczne czy pogadanki motywacyjne prowadzone przez edukatorów PKOl i dziecięcego psychologa sportu.

Szkoły, które brały udział w campach, organizowanych przez PKOl podobnie jak #BiegFairPlayPKOl we współpracy z programem KINDER Joy of moving, zostały wyłonione w trzeciej edycji #BieguFairPlayPKOl, w którym udział wzięło aż 709 szkół z całej Polski. Zadaniem uczniów każdej z nich było przygotowanie relacji z biegu. Spośród ponad czterystu nadesłanych prac kapituła wybrała pięć najlepszych, które pokazały zaangażowanie i integrację społeczności szkolnej oraz kreatywność uczniów i nauczycieli oraz radość płynącą ze wspólnego podejmowania wysiłku. Ostatecznie do udziału w campach zaproszono uczniów ze szkół podstawowych w Cierchach, Strzegocinie, nr 3 w Kozienicach, Kobiernicach i Izabelinie. Pomysłodawczynią ogólnopolskiego biegu według idei fair play jest Hanna Wawrowska – przewodnicząca Rady Fair Play przy prezesie PKOl.

Warto podkreślić, iż wszystkie szkoły, które nadesłały zgłoszenia do Biegu Fair Play PKOl otrzymały pałeczkę sztafetową, która ma przypominać o najmłodszym o wartości współpracy zespołowej w duchu fair play. W 2024 roku planowana jest kolejna edycja #BieguFairPlayPKOl.