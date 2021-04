Noc spadających gwiazd kwiecień 2021. Niezwykłe zjawisko na niebie! [szczegóły]

Pierwsze meteory należące do roju Lirydów pojawiły się już w okolicach 15-16 kwietnia. Maksimum roju wystąpi w nocy z 21 na 22 kwietnia, a ostatnie spadające gwiazdy mogą być widoczne jeszcze 26 kwietnia.

Co dwie minuty będziemy mogli dostrzec spadającą gwiazdę!

Deszcz Lirydów 2021, czyli noc spadających gwiazd

Przed nami kolejna w 2021 roku noc spadających gwiazd. Deszcz Lirydów możemy podziwiać już w kwietniu. To prawdziwa gratka dla obserwatorów nocnego nieba. W kwietniu przypada maksimum roju Lirydów 2021. Warto uważnie obserwować niebo i wypatrywać spadających gwiazd.

Kiedy dokładnie wypada ta spektakularna noc spadających gwiazd 2021? W jakich godzinach przypada maksimum roju Lirydów 2021 i gdzie najlepiej oglądać Lirydy?

Maksimum roju meteorów znanych jako Lirydy (Deszcz Lirydów 2021) przypada na noc z 21 na 22 kwietnia 2021.

Lirydy to jeden z najstarszych rojów meteorów. Maksimum roju Lirydów 2021 jest wyczekiwane nie tylko przez pasjonatów astronomii. Lirydy to wyjątkowy rój meteorów. Aktywność roju wypada pomiędzy 16 a 25 kwietnia. Maksimum roju meteorów znanych jako Lirydy przypada na noc z 21 na 22 kwietnia 2021. Gwiazdy spadać będą nawet co kilka minut!