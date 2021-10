Notariusze złożą deklaracje w e-Urzędzie Skarbowym. A Ty możesz sprawdzić czy masz do zapłacenia mandaty

Jak informuje nas Bartosz Stróżyński , rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – do 7 listopada 2021 r. deklaracje PCC-2 i SD-2 będą mogły być składane zarówno przez e-Urząd Skarbowy, jak i przez dotychczasowe formularze dostępne na Portalu Podatkowym. Po tym terminie nastąpi wyłączenie interaktywnych formularzy na wspomnianym portalu. Natomiast deklaracje będzie można nadal przesyłać poprzez interfejs API z zewnętrznych systemów informatycznych, w tym z systemów służących do obsługi kancelarii notarialnych.

Najnowsza usługa przeznaczona jest dla notariuszy, którzy zobowiązani są do przesyłania nam deklaracji PCC-2 i SD-2. Od 1 października mogą już składać te dokumenty korzystając z e-US.

Kolejne zmiany na początku przyszłego roku

Planuje się kolejne zmiany dotyczące notariuszy. Zamiast przekazywać do organów KAS papierowe odpisy z aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeń spadkowych, notariusze będą przesyłać informacje o tych dokumentach w formie elektronicznej.

Będzie to znaczne ułatwienie dla notariuszy, ale też dla pracowników urzędów skarbowych i umożliwi udostępnienie kolejnych usług w e-US. „Skarbówka” chce, aby te zmiany zaczęły obowiązywać od początku 2022 r.

Całą dobę w e-Urzędzie

E-Urząd Skarbowy to kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient dostępny na stronie podatki.gov.pl.

Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Budowany jest etapami do września 2022 r.