Pogoda na Kujawach i Pomorzu. Słońce jeszcze nam zaświeci, ale robi się coraz chłodniej [prognoza]

Deszcze w połowie października

Wody jest za mało

- Trwająca do niedawana ciepła i niestety sucha aura znacznie przyśpieszyła proces usychania kolorowych liści. Gdyby było choć trochę wilgotniej, to przebarwianie roślin trwałoby dłużej i byłoby to przyjemniejsze dla oka. Niestety natura skąpo wydziela kolejne krople deszczu i nie jest to tylko problem naszego kraju. Susza dotyka coraz więcej regionów i staje się problemem międzynarodowym – przypomina Bogdan Bąk. - Jeszcze kilka lat temu mówienie o migracji ludzi i zwierząt w poszukiwaniu źródeł wody było czystą fantazją, a dzisiaj jest już faktem.