Nowa Lewica w Grudziądzu ma propozycję dla pań: - Powołamy Grudziądzką Radę Kobiet. W każdej szkole "różowe skrzyneczki"

Postulat: "Różowe skrzyneczki" w każdej szkole

Mateusz Orzechowski zapewnił, że na razie złoży taki projekt do Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego aby "różowe skrzyneczki" pojawiły się we wszystkich grudziądzkich szkołach. Projekty można będzie składać od 11 marca.

Grudziądzka Rada Kobiet miałaby skupiać aktywistki, społeczniczki, działaczki różnych obszarów funkcjonowania miasta

Z kolei Przemek Decker, kandydat na radnego ze Śródmieścia przedstawił propozycję powołania Grudziądzkiej Rady Kobiet: - W Grudziądzu mamy dużo wspaniałych, ambitnych kobiet ale ich potencjał nie jest do końca wykorzystany. Jako Lewica deklarujemy, że doprowadzimy do powołania Grudziądzkiej Rady Kobiet. Chcemy by działała prężnie i podejmowała realne działania, a nie żeby był to tylko "twór" na papierze. Będziemy dążyli do tego, aby opiniowała uchwały dotyczące kobiet, aby doradzała prezydentowi, aby prowadziła konsultacje i projekty wspierające kobiety.