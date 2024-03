Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza o wyborach: -Zbudowaliśmy silne zaplecze. Idziemy po zwycięstwo! Zobacz zdjęcia

Sojusz Obywatelski Grudziądz jako ostatni zaprezentował swój skład kandydatów do rady miejskiej. I to, co nie jest zaskoczeniem: Macieja Glamowskiego, który ubiega się o reelekcję na urząd prezydenta. Dodajmy, że na listach na radnych nie zobaczymy obecnych przedstawicieli SOG-u: Heleny Bagniewskiej, Piotra Rohde i Wiesława Kozłowskiego.

- Udało się nam zbudować silne zaplecze, zaplecze które idzie po zwycięstwo w zbliżających się wyborach samorządowych. Cieszę się, że jako kandydat na prezydenta uzyskałem wsparcie Koalicji Obywatelskiej, wszystkich sił demokratycznych i środowisk którym zależy na silnym samorządzie - podkreśla Maciej Glamowski. Podczas konferencji prasowej zostali szeroko zaprezentowani kandydaci do rady miejskiej Grudziądza, a wśród nich przedstawiciele: Stowarzyszenia Sojusz Obywatelski Grudziądz

Nowej Lewicy

Polski 2050

Ruchu Samorządowego "Tak dla Polski" Zapytaliśmy prezydenta Glamowskiego o to w jaki sposób chce godzić obowiązki prezydenta z kampanią? - Miasto musi normalnie funkcjonować, muszę podpisywać dokument. Nie da się pewnych rzeczy zatrzymać, nie może dojść do paraliżu. Będę starał się to godzić. Być może skorzystam na finiszu kampanii z urlopu, którego mam sporo jeszcze zaległego z ubiegłego roku - wyjaśnia Maciej Glamowski.

"Jedynkami" w poszczególnych okręgach zostali:

Róża Lewandowska, obecna wiceprezydent - Okręg 1 (Tarpno, Owczarki)

Maciej Glamowski, obecny prezydent - Okręg 2 (Śródmieście, os. Batorego, os. Kuntersztyn, os. Wyzwolenia, os. Tuszewo)

Łukasz Kowarowski, obecny przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza, Nowa Lewica - Okręg nr 3 (os. Kawalerii Polskiej i Lotnisko)

Szymon Gurbin, obecny wiceprezydent, Polska 2050 - Okręg nr 4 (os. Strzemięcin, Rządz, Mniszek, Rudnik)

"Obniżmy wiek uprawniający do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską"

Łukasz Kowarowski: - Doskonale wiemy, że jeżeli kilka środowisk, osób o różnych zainteresowaniach z różnymi ambicjami siada do stołu i chce stworzyć listy wyborcze to jest to trudne i wymaga dużo czasu. Cieszę się, że w tym komitecie będą mogły być realizowane programy prospełeczne, Lewicowe. Jednym z naszych punków będzie obniżenie wieku uprawniającego do przejazdów komunikacją miejską z 70 do 65 lat. Myślę że przy starzejącym się mieście, społeczeństwie to pokazanie ludzkiej twarzy.

Radny Kowarowski, przypomniał że w mijającej kadencji władze miasta podejmowały odważne kroki, by ustrzec się komisarza. - Ale walczyliśmy. Musieliśmy ogłaszać niepopularne decyzje, które skutkowały podwyżkami dla mieszkańców, ale teraz gdy jesteśmy w lepszej sytuacji potrafimy odwdzięczyć się mieszkańcom za tą cierpliwość. Wspólnie z naszą drużyną będziemy do tego dążyć - zapewnia Łukasz Kowarowski.

"Jesteśmy przyszłością tego miasta"

Wiceprezydent Róża Lewandowska: - Cieszę się, że jestem w zespole, który skupia społeczników i samorządowców. Wiele udało się nam już zdziałać w edukacji, sprawach społecznych. Grudziądz z dnia na dzień pięknieje. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale nasze plany są rozbudowane. Chcemy wsłuchiwać się w głos mieszkańców, organizacji pozarządowych i to robimy, działamy na różnych płaszczyznach. Wykorzystujemy walory miasta, jeśli chodzi o położenie: Błonia Nadwiślańskie, jeziora, park miejski, las komunalny. To że jesteśmy w tak silnym zespole oznacza, że jesteśmy przyszłością tego miasta.

Szymon Gurbin z Polski 2050: - Polska 2050 odegrała już ważną rolę na scenie politycznej kraju i myślę, że równie ważną odegra też w wyborach samorządach. Samorządy choćby chciały uciec przed polityką, to jednak chcąc nie chcąc uczestniczą w niej.

Kto do rady miejskiej z SOG-u?

A oto pozostali kandydaci do Rady Miejskiej Grudziądza z Komitetu Wyborczego Sojusz Obywatelski Grudziądz Macieja Glamowskiego:

Okręg 1 - m.in.: Tarpno, Owczarki Piotr Kulerski

Izabela Zielińska

Anna Malinowska - Polska 2050

Krzysztof Gawroński

Bernard Gajewski - Polska 2050

Andrzej Piotrowiak Okręg 2 - Śródmieście, Batorego, Wyzwolenia, Kuntersztyn, Tuszewo Przemysław Decker

Szymon Rocławski - Polska 2050

Magdalena Lewandowska

Celina Kuźmak - Polska 2050

Krystyna Nowak - Polska 2050

Dorota Kupis

Okręg 3- os. Lotnisko-Kawalerii Polskiej Grzegorz Miedzianowski

Aleksandra Drozdecka - Polska 2050

Krzysztof Adamowicz - Polska 2050

Elżbieta Szmidt-Laskowska

Jolanta Trepkowska

Stanisław Szyszka Okręg 4- Mniszek, Rządz, Strzemięcin Maciej Gburczyk - Polska 2050

Mateusz Orzechowski

Maria Kaczorowska

Kamila Melkowska-Lemke

Jakub Czepek - Polska 2050

Lech Flaczyński - Polska 2050

Dorota Meller Murawska

Betlejewska Wioletta

Włodzimierz Tesz

