Nowa ścieżka rowerowa koło Rypina już dostępna. Wkrótce ciąg dalszy inwestycji

Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej jezdni, która została poszerzona do szerokości 5,5 m, a także z ciągu pieszo-rowerowego. Docelowo ścieżka ma zostać wydłużona do Długiego, a stamtąd do Wąpielska i Rypina, tworząc pętlę.

– Systematycznie poprawia się jakość dróg w naszym powiecie – komentuje starosta rypiński Jarosław Sochacki. – Ta zmiana wpływa na jakość bezpieczeństwa i komfort podróżowania mieszkańców.

Inwestycja w 50 proc. została sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty pokryły samorządy: powiatu (60 proc.) i gminy Rypin (40 proc.).