Nowe dane dotyczące wypadków w pracy. W Kujawsko-Pomorskiem ulegają im najczęściej 50-latkowie

To zaledwie dwa z 14 śmiertelnych wypadków przy pracy, do których doszło w ubiegłym roku na Pomorzu i Kujawach. W 2023 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zgłoszono 157 wypadków przy pracy. Inspektorzy zbadali okoliczności i przyczyny 102 wypadków (95 indywidualnych i 7 zbiorowych).

Do dramatu doszło w firmie zajmującej się wytwarzaniem energii elektrycznej w Radojewicach, w pow. inowrocławskim. Pracownik zajmował się naprawą zepsutej koparki. Nagle łyżka tej maszyny uderzyła go, a potem przygniotła. Gdy pogotowie zabierało go do szpitala, jeszcze żył. Zmarł w lecznicy na skutek odniesionych obrażeń ciała.

Przed wypadkiem pracowali nie dłużej niż rok

W zbadanych przez inspektorów pracy wypadkach poszkodowanych zostało 51 osób o stażu pracy w zakładzie nie dłuższym niż rok (około 46 proc. ogółu poszkodowanych), z których 10 to poszkodowani o stażu pracy do 7 dni. Od lat odsetek ten utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Największą liczbę poszkodowanych stanowiły osoby w przedziale wieku od 50 do 59 lat – 35 osób. W następnej kolejności od 30 do 39 lat - 24 osoby, od 40 do 49 lat – 22 osoby, od 19 do 29 lat – 18 osób, od 60 do 69 lat – 9 osób oraz od 16 do 18 lat – 2 osoby.