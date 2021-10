Nowe dowody osobiste. Czy urzędy w Kujawsko-Pomorskiem są gotowe na zmiany?

- Nowe rozwiązania pozwalają odpowiednio zabezpieczyć dowody osobiste w świecie, w którym bardzo wiele dokumentów jest fałszowanych. Taka sama procedura jest przy wydawaniu paszportów. Obywatele są więc przyzwyczajeni do tej procedury - zapewnia Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Natomiast dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców.

Czy urzędy w Kujawsko-Pomorskiem są gotowe na zmiany?

Do gmin w całej Polsce trafiły już skanery i stacje mobilne urzędnika. To urządzenia, które umożliwią oddanie odcisków palców przez osoby, które nie będą mogły osobiście udać się do urzędu gminy.