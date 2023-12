Nowe kursy do Czernikowa zainaugurowane. Marszałek, prezydent i wójtowie testują

Dotąd pomiędzy Toruniem a Czernikowem kursowało sześć par pociągów dziennie. Teraz liczba ta zwiększy się o kolejna parę, która zasilać będzie linię od poniedziałku do piątku. Nowy pociąg odjeżdżać będzie z Torunia Głównego o 7.12 dojeżdżając do Czernikowa w 38 minut (na miejscu o 7.50). W drogę powrotną pociąg startuje o 7.55, przyjeżdżając do Torunia o 8.33.