Nowe limity dla emerytów. Przez to ZUS może zmniejszyć lub nawet wstrzymać wypłatę emerytury OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Ważne zmiany czekają emerytów już od 1 czerwca 2023 roku. Zmieniają się limity dorabiania do emerytury. To TRZEBA WIEDZIEĆ, żeby nie stracić świadczenia - ZUS zmniejsza a może nawet zawiesić wypłatę. Jakie zmiany czekają emerytów od czerwca 2023 roku? Zobacz koniecznie w naszej galerii >>>>> Tomasz Hołod Zobacz galerię (11 zdjęć)

Tak zmienią się limity dorabiania do emerytury! Ważne zmiany czekają emerytów już od 1 czerwca 2023 roku. Osoby, które dorabiają do rent i wcześniejszych świadczeń powinny to wiedzieć, bo po przekroczeniu limitu można stracić świadczenie - ZUS zmniejszy wypłatę lub zupełnie ją wstrzyma. Zmiany dotkną też osoby na powszechnej emeryturze. Co czeka emerytów? Ile można zarobić, żeby ZUS nie zmniejszył emerytury? Sprawdź najważniejsze informacje w naszej galerii.