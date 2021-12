Nowe miasta w Polsce w 2022 roku. Na liście 10 nowych miast jest również miejscowość z kujawsko-pomorskiego. Zobacz!

Nadanie praw miejskich - jak zaznaczył premier podczas konferencji prasowej - to nie tylko nazwa, ale także idące za tym realne zmiany.

Oznacza to wzrost aspiracji i ambicji lokalnych społeczności. Chciałbym, żeby oznaczało to rozwój, szybszy postęp, lepszą infrastrukturę i też dbamy o to w kontekście Polskiego Ładu - mówił premier.