Nowe pieniądze dla właścicieli mieszkań w blokach. Sprawdź ile można dostać i gdzie złożyć wniosek [24.03.23 r.]

Panele fotowoltaiczne w bloku. Jak otrzymać dotację na taką inwestycję

Ile kosztują panele fotowoltaiczne w bloku. Wiemy, ile można zaoszczędzić na prądzie!

- Te instalacje będą tutaj trochę większe, związku z tym to finansowanie będzie wyższe. Proponujemy dofinansowanie do 50 proc., co oznacza, że przy średniej instalacji 30 kWh jesteśmy w stanie dopłacić mniej więcej 75 tys. zł do instalacji wartej 150 tys. zł - wyjaśnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.