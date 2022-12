W nowym rozkładzie jazdy z 52 do 54 zwiększy się liczba pociągów obsługujących Bydgoszcz. Wzrośnie również komfort podróżowania. Liczba pociągów kategorii TLK zmniejszy się na rzecz składów kategorii IC. Dzięki wzmacnianiu floty PKP Intercity kolejnymi nowymi i zmodernizowanymi wagonami i elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT) w ramach największego w historii spółki programu inwestycyjnego, liczba połączeń IC z i do Bydgoszczy zwiększy się z 34 do 48.