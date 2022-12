Nowe wsparcie dla producentów trzody. "Ma pomóc rolnikom szczególnie dotkniętym wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" Agnieszka Romanowicz

Pomoc jest adresowana do rolników zajmujących się produkcją świń w cyklu zamkniętym. Termin naboru wniosków prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi w styczniu 2023 r. Budżet wynosi prawie 155 mln euro. Pixabay

Producenci trzody chlewnej dostaną od 2400 zł do 70 000 zł pomocy. To nowy instrument, dodany do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Skierowany jest do rolników produkujących świnie w cyklu zamkniętym.