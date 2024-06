Nowe zasady renty rodzinnej 2024. Mamy tabelę nowych limitów dorabiania do renty [13.06.2024 r.]

Renta rodzinna po zmarłym członku rodziny, np. rodzicu, przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia, a nawet dłużej pod warunkiem kontynuowana nauki. Student może pobierać rentę do 25. roku życia, a jeśli 25. urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może otrzymywać rentę aż do końca tego roku studiów.

Od tej zasady jest wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16. roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.