Nowe zasady urlopu 2024 - aż 35 dni wolnych dla pracowników. Komu i na jakich zasadach przysługuje dodatkowy urlop? [18.04.2024]

Ile dni wolnych od pracy w 2024 roku?

Zgodnie z przepisami w przypadku pracowników etatowych czyli zatrudnionych na umowę o pracę, mają oni 40-godzinny tydzień pracy, co daje pięć dni po 8 godzin. Niektórzy pracują właśnie w takim systemie, inni zmianowo, czy w trybie zadaniowym, jedni mają wolne w tygodniu a pracują w sobotę, jednak ogólny czas pracy pozostaje taki sam. W 2024 roku wypada 366 dni, z czego 251 dni jest pracujących oraz 115 dni wolnych.

To sporo, jednak do tego dochodzi jeszcze ustawowy urlop wypoczynkowy dla pracowników. Po zmianach, które wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy, tych dni wolnych jest więcej, niż dotychczas. Co ważne, część z dodatkowych dni wolnych jest płatna. Dzięki nowym przepisom łączna liczba dni wolnych od pracy może wynieść aż 35.