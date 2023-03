Nowe zasady wyjazdów do sanatorium z NFZ. Jest wygodniej dla kuracjuszy

Od stycznia 2021 roku skierowania w formie elektronicznej wystawiane są do szpitala, lekarza specjalisty, na zabieg (np. szczepienie przeciw COVID-19) lub badanie, a od listopada 2021 roku również na rehabilitację. Teraz czas na e-skierowanie do sanatorium.

- To nowe rozwiązanie ma niewątpliwie swoje zalety. Przede wszystkim nie ma potrzeby przesyłania skierowania do NFZ i pilnowania, by zrobić to w terminie do 30 dni od daty wystawienia. Poza tym e-skierowania pacjent nie zgubi, ponieważ jest dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) oraz w aplikacji mojeIKP - podkreśla Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.