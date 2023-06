Nowelizacja ustawy antyprzemocowej. Już 9 tys. osób zmuszono do opuszczenia mieszkań

Decyduje policjant i żandarm

W styczniu uzupełniono ją o nowe przepisy, które mają dostosować krajowe regulacje do zobowiązań wynikających z Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tzw. Konwencji stambulskiej”

Nowelizacja uzupełnia rozwiązania z 2020, które wprowadziły możliwość zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do tego mieszkania. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego przekazano policjantom oraz Żandarmerii Wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd cywilny może przedłużyć ten okres. Przed wejściem w życie tzw. ustawy antyprzemocowej pokrzywdzeni oczekiwali na orzeczenie sądu, bo tylko ono umożliwiało pozbycie się sprawcy przemocy z domu.