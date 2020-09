Nowo wyposażona Biblioteka w Sępólnie zaprasza czytelników na spotkania z ciekawymi ludźmi. Kto zawita ?

Podręczniki w ramach programu Bydgoska Rodzina 3+. Kto je wypożyczy?

Czy mając kartę „Bydgoska Rodzina 3+” syn może wypożyczyć podręczniki ze szkoły, bo w regulaminie jest zapis, że nie obejmuje to uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna”? Nie wiem, czy ten program to, to samo co “Dobry Start” i czy będę mógł ubiegać si...