Nowy klub siatkarzy w Toruniu. Jednym z właścicieli najlepszy siatkarz świata Wilfredo Leon!

Prace nad stworzeniem nowego klubu trwały od wielu miesięcy, a we wtorek oficjalnie zostanie to potwierdzone: jesienią zadebiutuje w rozgrywkach ligowych drużyna siatkarzy z Torunia. Jest pomysł na rozwój, hala, a także obiecujące pierwsze rozmowy ze sponsorami.

Mocna drużyna siatkarzy w Toruniu? Jest projekt!

Co wiemy o nowym klubie? Prezesem będzie Karol Lejman, jeden z właścicieli i prezes One Sport, firmy marketingowej, dotąd związanej głównie z rynkiem żużlowym. Drużyna będzie gospodarowała w zmodernizowanej hali SP 28 na Skarpie, a nazwa klubu to Anioły UMK Toruń. To także jasny sygnał, że organizacja będzie także związana ze środowiskiem akademickim i studenckim.

Najważniejszą jednak postacią - twarzą projektu i jednym z właścicieli spółki - będzie natomiast Wilfredo Leon. To nazwisko zapewni z miejsca rozgłos klubowi. Wychowany na Kubie reprezentant Polski uznawany jest za najlepszego siatkarza świata.