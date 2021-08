Nowy mural powstał w Chełmnie. Pamiętacie poprzednie? Zobaczcie wszystkie

Zerwany dach, zalane piwnice, powalone konary - to skutki wiatru, burzy, deszczu.

- Tegoroczny mural odsłonimy na ścianie oficyny kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36 - informuje Klaudia Peplińska, reprezentująca Perspektywy - 9 Hills Festival. - Tworzy go Vasyl Savchenko - twórca interdyscyplinarny, który urodził się we Lwowie w 1994 roku. W Akademii Sztuk Pięknych zdobył tytuł magistra sztuki w zakresie malarstwa monumentalnego, kolejny tytuł - tym razem w zakresie grafiki, zdobył w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Brał udział w około stu międzynarodowych wystawach, projektach artystycznych, rezydencjach oraz sympozjach w różnych krajach - m.in. na Ukrainie, w Polsce, w Portugalii, Hiszpanii, Chinach, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. Od 2021 roku jest współfundatorem Fundacji Savchenko, która opiekuję się Savchenko Gallery w Gdańsku.