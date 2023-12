Nowy rozkład jazdy PKP od 10 grudnia. Trudniej będzie dojechać PKP z Inowrocławia do Bydgoszczy i Poznania

8-godzinna dziura w kursowaniu pociągów między Inowrocławiem a Bydgoszczą, likwidacja jednej z dwóch par pociągów z Bydgoszczy do Poznania, w weekendy - to m.in. zmiany dotyczące Kujaw i Pomorza w nowym rozkładzie jazdy PKP od 10 grudnia 2023 roku.

Informują nas o nich zaniepokojeni pasażerowie.

- To nieprawda, jak podano do powszechnej wiadomości, że nowy rozkład jazdy PKP od 10 grudnia nie przyniesie zmian - żali się naszej redakcji pan Stefan z Inowrocławia. - Bo, dla mieszkańców mojego miasta i okolic oznacza, że będzie gorzej!

Bydgoszcz - Inowrocław. Problemy z taborem

Pan Stefan opowiada: - W nowym rozkładzie jazdy w weekendy nie będzie żadnego pociągu regionalnego między Inowrocławiem a Bydgoszczą - od godziny 8.00 do godziny 16.00, a dotąd w tym czasie były dwa pociągi. Podobna, 8-godzinna dziura, będzie w kierunku przeciwnym. Proszę spojrzeć na załączony rozkład (mieszkaniec Inowrocławia na go podesłał i zaznaczył zmiany), trzy kolejne pociągi z Inowrocławia do Bydgoszczy i tak samo w przeciwnym kierunku mają termin "od poniedziałku do piątku". Warto przy tym pamiętać, że w niedziele do Inowrocławia nie kursują autobusy PKS Bydgoszcz. W weekendy zniknie też jedna z ledwie dwóch par pociągów Regio między Bydgoszczą a Poznaniem, a dotąd wszystkie pociągi do Poznania jeździły codziennie.

Zapytaliśmy o te zmiany zarówno przewoźnika, który obsługuje te trasy, czyli Polregio, jak Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski, organizatora transportu publicznego w naszym regionie. Otrzymaliśmy jedną odpowiedź. - Pociągi Polregio kursujące między Bydgoszczą/Toruniem a Poznaniem są uruchamiane we współpracy województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego - odpowiada nam Wiktor Plesiński, dyrektor Departamentu Transportu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. - Ze względu na ograniczenia taborowe byliśmy zmuszeni, wspólnie z Wielkopolską, zrezygnować z jednego weekendowego połączenia między Bydgoszczą a Poznaniem.

Od 30 grudnia weekendowe pociągi Bydgoszcz - Mogilno

Dyrektor Plesiński dodaje jednak, że od 30 grudnia uruchomione zostaną weekendowe połączenie na terenie naszego województwa - na odcinku: Bydgoszcz - Mogilno przez Inowrocław (w obie strony). Start pociągu z Bydgoszczy o godz. 11.09. Start powrotnego pociągu z Mogilna o godz. 12.18.

- Nadal pracujemy nad optymalizacją rozkładu jazdy pociągów oraz nad zwiększeniem liczby par pociągów między Bydgoszczą a Inowrocławiem. Niestety, ta linia kolejowa jest bardzo intensywnie eksploatowana, dlatego konstrukcja rozkładów jazdy jest utrudniona - podsumowuje dyrektor z UM.

22 grudnia wrócą bezpośrednie połączenia z regionu do Zakopanego

Przy okazji przypomnijmy, jakie zmiany od 10 grudnia szykuje dla naszego regionu PKP Intercity.

Z Bydgoszczy do Warszawy pasażerowie będą mieli do wyboru 9 par połączeń całorocznych, a ponadto: 7 pojedzie z Bydgoszczy do Krakowa (5 całorocznych i 2 sezonowe), 12 do Poznania, 7 do Wrocławia, 6 do Katowic (5 całorocznych i 1 sezonowe), a 17 do Trójmiasta (15 całorocznych i 2 sezonowe).

Od 10 grudnia zaplanowane zostały 2 połączenia z Bydgoszczy do Kłodzka - IC Heweliusz oraz TLK Rozewie. Podczas podróży pasażerowie przesiądą się we Wrocławiu do pociągu jadącego do Kłodzka, który będzie obsługiwany zmodernizowanym pojazdem ED74. Natomiast pociąg IC Rejewski będzie kursował w wydłużonej relacji Bydgoszcz - Lublin - Bydgoszcz.

Ponadto skład IC Zamoyski pojedzie w zmienionej relacji Kołobrzeg/Gorzów Wielkopolski - Rzeszów - Kołobrzeg/Gorzów Wielkopolski.

W sezonie wakacyjnym pociągi TLK Wydmy, TLK Korsarz oraz IC Bursztyn będą obsługiwały Włocławek, Aleksandrów Kujawski, Toruń oraz Solec Kujawski. Natomiast od 22 grudnia wrócą bezpośrednie całoroczne połączenia do Zakopanego.

Mieszkańcy Kujaw i Pomorza będę mogli dojechać do stolicy Tatr pociągiem IC Witkacy. Dotychczas, ze względu na prace modernizacyjne prowadzone na trasie Kraków - Zakopane, bezpośrednio pociągiem pod Tatry można było dojechać tylko w wakacje i ferie zimowe lub przez cały rok, ale korzystając z zastępczej komunikacji autobusowej od/do Krakowa.

