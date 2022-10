Nowy trener, nowa nazwa i nowe nadzieje w toruńskich "Katarzynkach" Joachim Przybył

Marte Greys Piotr Lampkowski

Czy toruńskie "Katarzynki" pod wodzą Elmedina Omanicia zaczną wygrywać i wrócą do play off? W niedzielę pierwszy mecz sezonu i od razu trudny sprawdzian we Wrocławiu.