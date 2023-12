Nowy wojewoda kujawsko-pomorski z KO. Czy będzie nim Michał Sztybel?

Bo to, że dojdzie do zmiany warty w urzędzie, jest oczywiste. - Może to kwestia godzin, może dni, ale na pewno nie tygodni - słyszymy nieoficjalnie z ust jednego z urzędników. Kto będzie następcą Mikołaja Bogdanowicza, od ośmiu lat sprawującego urząd wojewody? - Dowiemy się tego pewnie z prasy - półżartem mówi rzecznik Wiśniewski.

- Nie wiemy, kiedy się to stanie, ale zdajemy sobie sprawę, że to kwestia najbliższej przyszłości - mówi Tomasz Wiśniewski, rzecznik prasowy wojewody.

- To kaczka. Absolutnie nie potwierdzam. Nie po zostałem niedawno wicemarszałkiem województwa, by teraz przenosić się - mówi Kurzawa.

Poseł Paweł Olszewski, pytany o nazwiska i decyzje dotyczące obsady stanowiska wojewody, jest bardziej zachowawczy: - Nie ma żadnych decyzji personalnych.

To również odpowiedź na pytanie wprost o kandydaturę Michała Sztybla. Spekulacje ucina, choć nie dementuje, sam obecny zastępca Rafała Bruskiego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

- Przepraszam, ale od początku do samego końca procesu tworzenia rządu nie komentuję spraw kadrowych - odpowiada Michał Sztybel. - Pozostawiam to partyjnym liderom w centrali.

Michał Sztybel (rocznik 1985) jest wiceprezydentem a Bydgoszczy od 2018 roku. Od 2016 roku był dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej UMB. Rok wcześniej objął stanowisko doradcy prezydenta. Zanim trafił do Platformy Obywatelskiej, był w Unii Wolności, by potem wstąpić do Prawa i Sprawiedliwości. To wtedy został asystentem posła Tomasza Markowskiego. Kolejnym etapem politycznej kariery Sztybla była posada doradcy Zbigniewa Hoffmanna, wojewody kujawsko-pomorskiego z PiS.

Michał Sztybel byłby pierwszym wojewodą z Bydgoszczy od czasów, kiedy ten urząd pełnił Rafał Bruski.