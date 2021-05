Nowy wóz dla OSP Zaduszniki. To jedna z 13 jednostek z województwa

OSP Zauszniki to jedna z pierwszych jednostek w powiecie. Ma ponad 100 lat. Obecnie zrzesza 37 druhów, w tym 9 odważnych pań. 17 osób może brać udział w akcjach. -W garażu mamy dwa star, wysłużone auta. Może Jelcz dobrze się prezentuje, ale to ciężki wóz 1986 roku. Byliśmy ostatnią jednostką w powiecie, zrzeszoną w KSRG, która ma stare pojazdy – dodaje pan Wiesław.

- Już wcześniej słyszeliśmy, że to my mamy otrzymać dofinansowanie, ale chcieliśmy być pewni – mówi Wiesław Wiśniewski, prezes OSP Zauszniki. - Gdy otrzymaliśmy informację, okrzyków radości nie było końca. Dumni jesteśmy, że wreszcie mamy wyczekany nowy wóz.

W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Taki właśnie wóz trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadusznikach.

W 2021 r. do jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln złotych, tylko trzynaście zasili strażnice w naszym województwie.

Jelcz trafił do nich w 2006 roku z huty w Katowicach. Auto zostało kupione za pieniądze druhów i składki mieszkańców. Lublin zasilił jednostkę w 2000 roku, ale to już też wysłużony pojazd.

- Mamy otrzymać średni samochód ratowniczo- gaśniczy. Cześć pieniędzy to dofinansowanie, a cześć to wkład gminy. Wójt z radą na ten cel zabezpieczyli w budżecie 200 tys. Złotych – dodaje prezes Wiśniewski. - Czekaliśmy cierpliwie, wiemy, że w gminie się nie przelewa, a w ubiegłym roku nowy samochód otrzymała jednostka z Wielgiego.

OSP w Zadusznikach w 1916 założyli Włodzimierz Gumowski, ówczesny kierownik miejscowej szkoły, Roman Dąbrowski - sekretarz gminy, ks. Kazimierz Straszyński oraz Marian i Albin Kazaneccy. Jednostka od 2009 roku jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Prezesem od 1994 roku jest druh Wiesław Wiśniewski.

- Nie boimy się żadnych wyzwań, pamiętam, jak budowaliśmy naszą remizę. Od 1994 trwały przygotowania i prace, by w 2000 roku otworzyć strażnicę z salą sportową, z której korzystają uczniowie miejscowej szkoły. W dzienniku mamy skrupulatnie zapisane wypracowane godziny, bo każdy z druhów pracował przy jej budowie. Nowy samochód to dla nas najlepszy prezent na Dzień Strażaka – powiedział Wiesław Wiśniewski.