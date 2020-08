O dodatek solidarnościowy, wynoszący 1400 zł, możesz wystąpić tylko do końca sierpnia!

Przypominamy, dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Można go było uzyskać za czerwiec, lipiec i sierpień.

- W całym kraju ZUS wypłacił już 271 mln złotych z tytułu dodatku solidarnościowego, w województwie kujawsko-pomorskim niemal 15 mln złotych. Wnioski o ten rodzaj wsparcia można składać tylko do końca sierpnia, wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) - przypomina Krystyna Michałek, rzecznik regionalna ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Uwaga! Wnioski o ten rodzaj wsparcia można składać tylko do końca sierpnia, tylko drogą elektroniczną

- Wśród pracowników, którzy stracili pracę i wnioskują o dodatek solidarnościowy przeważają kobiety i stanowią ok. 58 proc. Pod względem wieku największa liczba wniosków – ok. 32 proc. – pochodzi od osób między 26 a 35 rokiem życia. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w br. - dodaje rzeczniczka.