O której godzinie dzisiaj skoki? Kiedy skoki narciarskie? Gdzie oglądać skoki w Planicy - sprawdź godziny skoków

To już czwarta edycja prestiżowego cyklu w Norwegii. Rozpocznie się w piątek 10 marca, a finał zaplanowano na 19 marca W tym czasie. Skoczkowie nie będą mieli ani chwili wytchnienia, każdego dnia będzie rozgrywana przynajmniej jedna seria do klasyfikacji generalnej, liczą się także kwalifikacje. Zaczynamy w piątek 10 marca w Oslo, potem skoczkowie przenoszą się do Lillehammer, a finał Raw Air 2023 w Vikersund.

Do klasyfikacji generalnej cyklu liczy się każdy skok w kwalifikacjach i konkursie. Zaplanowano sześć konkursów. Każdy z konkursów w ramach Raw Air będzie poprzedzony prologiem, rozgrywanym na zasadach analogicznych do serii kwalifikacyjnych w ramach Pucharu Świata. Najlepszy skoczek w klasyfikacji Raw Air 2023 zgarnie 60 tysięcy dolarów, a w sumie dodatkowa pula nagród wynosi 100 tys. dolarów.

Na co możemy liczyć ze strony Polaków. W kadrze znalazło się sześciu do skoczków: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Jakub Wolny. Zwykle bardzo dobrze w Raw Air spisywał się Kamil Stoch, który na końcówkę sezonu wrócił do wysokiej formy. To także już ostatni dzwonek dla Dawida Kubackiego, aby jeszcze nacisnąć prowadzącego w Pucharze Świata Holvora Egnera Graneruda. Norwegowie jeszcze nigdy nie wygrali cyklu w swoim kraju.