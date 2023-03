O której godzinie dzisiaj skoki? Program Raw Air 2023. Kiedy skoki narciarskie? Gdzie oglądać skoki Raw Air 2023 na żywo [18.03.2023]

O której godzinie dzisiaj skoki? Taki jest program Raw Air 2023

To już czwarta edycja prestiżowego cyklu w Norwegii. Rozpocznie się w piątek 10 marca, a finał zaplanowano na 19 marca W tym czasie. Skoczkowie nie będą mieli ani chwili wytchnienia, każdego dnia będzie rozgrywana przynajmniej jedna seria do klasyfikacji generalnej, liczą się także kwalifikacje. Zaczynamy w piątek 10 marca w Oslo, potem skoczkowie przenoszą się do Lillehammer, a finał Raw Air 2023 w Vikersund.