O rolnictwie podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Minister o propozycjach Polskiego Ładu dla rolników

Jego zdaniem do tej pory w Unii Europejskiej dominowało przekonanie o maksymalizacji zysku i wspieraniu dużych, towarowych gospodarstw. - Okazuje się, że teraz, po covidzie Komisja Europejska zwróciła uwagę, że to właśnie te małe, niedoszacowane, niedostrzegane często gospodarstwa domowe mogą w dużym stopniu zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe - podkreślił Grzegorz Puda.

Polski Ład jest przedstawiany jako "kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii, a jednocześnie to odpowiedzialny plan gospodarczej odbudowy Polski po okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19". Ujęto w nim działania dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich, co minister i premier prezentują rolnikom podczas każdego możliwego spotkania z przedstawicielami tego sektora gospodarki.

W wypowiedziach ministra pojawiało się często wsparcie dla rodzinnych gospodarstw rolnych. - Małe gospodarstwa mają mniejsze moce, za to produkują najczęściej żywność o dobrej lub bardzo dobrej jakości, o najwyższej świeżości, i to właśnie dzięki takim gospodarstwom można skracać łańcuchy dostaw, co jest zgodne z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej – stwierdził minister.