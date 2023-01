O tyle więcej zarabiają kasjerzy w Biedronce i Lidlu od nauczycieli. Różnica jest spora! Mamy najnowsze stawki!

Od 1 stycznia najniższe pensje urosły do 3490 zł brutto miesięcznie (z 3010 zł). To o 480 zł więcej niż w zeszłym roku. W lipcu zwiększą się do 3600 zł. Minimalna stawka godzinowa sięga 22,80 zł brutto, w lipcu to będzie 23, 50 zł (2022 r.: 19,70 zł).