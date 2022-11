O tym świadczą suche i spierzchnięte usta. To może być objaw poważnej choroby

Spierzchnięte usta mogą mieć różne przyczyny. Wiatr i mróz mogą powodować pękanie, pieczenie, a nawet krwawienie warg. Suche, spękane usta nie zawsze muszą oznaczać coś poważnego. Ale czynniki atmosferyczne to nie jedyna przyczyna spierzchniętych ust.Suche, spierzchnięte i pękające usta mogą być ważnym znakiem ostrzegawczym wysyłanym przez organizm i objawem poważnych chorób. Mianem spierzchniętych ust określamy podrażnienie czerwieni wargowej. Spierzchnięte usta wywołują dyskomfort i ciągłe oblizywanie.Istnieje wiele przyczyn pierzchnięcia i pękania ust. Jeśli usta są spierzchnięte przez dłuższy czas i często pękają, może to oznaczać poważną chorobę - mówią eksperci. O czym świadczą suche i spierzchnięte usta? Mogą być sygnałem ostrzegającym przed groźnymi chorobami lub niedoborami składników odżywczych. Sprawdź to teraz w naszej galerii >>>>>

unsplash.com