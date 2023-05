Obradowali radni Rady Miejskiej Inowrocławia. Dyskutowali o ważnych sprawach lokalnych. I nie tylko lokalnych

Ponieważ miasto zobowiązane jest zapewnić uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport do szkoły, rada miejska na początku roku przyjęła uchwałę o stawkach za 1 km przebiegu pojazdów. Jednak do RMI wpłynęło pismo Prokuratora Rejonowego, który wskazał, że do uchwały określającej wspomniane stawki powinny zostać dopisane stawki dla motocykla i motoroweru. Rada podjęła stanowisko - odpowiedź na to pismo, że przyjęta w styczniu uchwała jest zgodna z obowiązującym prawem.