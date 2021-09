"Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Agresja Niemiec na Polskę". W Bydgoszczy specjalne: wystawa, moneta i znaczek pocztowy [zdjęcia]

Po raz pierwszy w historii dwie instytucje jednocześnie wydały monetę i znaczek, aby w ten szczególny sposób oddać hołd bohaterskim Obrońcom.

- Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku to jeden z tych epizodów wojny obronnej 1939 roku, który dowodzi bohaterstwa naszych rodaków postawionych wobec barbarzyństwa Niemców. To wydarzenie domaga się również szerokiego upowszechnienia. Żyje coraz mniej świadków tamtych wydarzeń, dlatego to na nas, współczesnych, ciąży obowiązek pamięci - powiedział podczas otwarcia ekspozycji wojewoda, Mikołaj Bogdanowicz.