Obwodnica w Tucholi: - Musimy uzgodnić z powiatem tucholskim nasze współfinansowanie - mówi burmistrz Tadeusz Kowalski

Przypomnijmy, rząd na budowę obwodnicy Tucholi przeznaczył aż 75,6 mln zł! To 60 proc. wartości inwestycji! Resztę ma dołożyć Urząd Marszałkowski w Toruniu, ale samorząd ten chce, by w przedsięwzięciu współuczestniczył też samorząd lokalny. Wcześniej informowano, że decyzje w tej sprawie miały zapaść do końca kwietnia. Pytamy więc burmistrza Tucholi, czy ma dobre wieści.

- Przyszło kolejne pismo o wydłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej - informuje burmistrz. - Natomiast na kolejne spotkanie nikt nas nie zapraszał. W Urzędzie Marszałkowskim mieli dostarczyć nam zmieniony algorytm współfinansowania.

Podczas marcowego spotkania w Toruniu przedstawiono proponowany algorytm wyliczania udziału finansowego samorządu lokalnego. Przedstawiono go na podstawie gminy Lubraniec, gdzie gmina na poziomie 6 procent dofinansowywała budowę, co przełożyło się na 360 zł na mieszkańca. Dla tucholskiej obwodnicy byłoby to ok. 400 zł.