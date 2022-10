Od środy między Świeciem a Nowymi Marzami pojedziemy bez dotychczasowych ograniczeń prędkości

Na wielu odcinkach drogi ekspresowej S5 miedzy Nowymi Marzami a Bydgoszczą dozwolona maksymalna prędkość ograniczona jest do 80, rzadziej 60 km na godz. Z niedzielnego objazdu dziennikarza "Pomorskiej" wynika, że niewielu kierowców przestrzega tych ograniczeń. Większość pędzi tak jakby obowiązywały normalne reguły jazdy "ekspresówką", czyli do 120 km na godz., a nawet te autostradowe - do 140 kilometrów.