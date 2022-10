Na tropie pięknej „Łuczniczki”… Bydgoscy turyści oglądali ją w niemieckim kurorcie Heringsdorf

„Łuczniczka” - brązowy posąg przedstawiający młodą, zgrabną, postawną kobietę, która napina łuk i zamierza wypuścić strzałę - jest dziełem berlińskiego artysty prof. Ferdinanda Lepcke. Jest naga, obuta jedynie w klasyczne rzymskie sandały. Swoje wdzięki eksponuje na granitowym cokole.

Dzieło powstało prawdopodobnie w roku 1908, zaś do Bydgoszczy (wtedy niemieckiego Brombergu) zostało sprowadzone w roku 1910, już po śmierci twórcy, odkupione od jego brata. Z Berlina do Bydgoszczy trafił oryginał posągu, zaś kilka kopii znalazło potem swoje miejsce w innych niemieckich miastach. Zakup i sprowadzenie „Łuczniczki” nad Brdę sfinansował bydgoski bankier żydowskiego pochodzenia Lewin Louis Aronsohn, co kosztowało go 7,5 tys. marek.