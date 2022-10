Drogowcy z Kujaw i Pomorza zapewniają: - Jesteśmy gotowi do akcji „Zima”

GDDKiA w Bydgoszczy zarządza w województwie kujawsko-pomorskim siecią ok. 1000 km dróg krajowych i szybkiego ruchu. Są to: drogi krajowe nr 5, 10, 15, 25, 56, 62, 67, 80, 91 (z wyłączeniem dróg krajowych przebiegających przez miasta na prawie powiatu: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz i Włocławek) oraz drogi ekspresowe S5, S10, a także bezpłatny fragment autostrady A1 na odcinku Toruń Południe – granica z województwem łódzkim.

- Przygotowania do zimowego utrzymania dróg rozpoczęliśmy już kilka miesięcy temu i dlatego jesteśmy już gotowi. Nie zabraknie ludzi, sprzętu ani soli – zapewnia nas Julian Drob , rzecznik bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie prognozuje na razie zagrożeń drogowych nigdzie w Polsce, ale warto „dmuchać na zimne”. Na Kujawach i Pomorzu temperatura przy gruncie może spaść do 3 kresek poniżej zera. Mogą też pojawić się poranne mgły. Noc z czwartku na piątek przymrozek będzie lżejszy (do - 1), a kolejne noce mają być już diametralnie inne, cieplejsze (8-10 stopni Celsjusza).

Tak ma być w całym kraju

W całym kraju na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach, za które odpowiada GDDKiA, do walki ze skutkami zimy przygotowuje się kilka tysięcy osób. Do ich dyspozycji będzie ok. 2300 pojazdów, w tym zwłaszcza pługi, pługosolarki czy pługi wirnikowe, a także 292 magazyny soli.